В Башкирии участник Курской битвы Хажи Гафаров отметил 102-летие

В Башкирии ветерану Великой Отечественной войны, участнику Курской битвы Хажи Гафарову исполнилось 102 года. Его в соцсетях поздравил мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.

Хажи Шаймухаметович родился 15 сентября 1924 года в деревне Кутлугужа Гафурийского района. На фронт его призвали 20 августа 1942 года.



Хажи Гафаров окончил Уфимское пехотное училище и в марте 1943 года его направили в 47-й стрелковый полк. Во время битвы на Курской дуге Хажи Шаймухаметович был ранен. 11 июля 1943 года получил тяжёлое ранение в ногу, лечение проходил до декабря 1943 года в эвакуационном госпитале. После лечения его направили в военно-дорожный отряд дорожным рабочим.



В декабре 1945 года после демобилизации и до выхода на пенсию работал в родной деревне председателем сельсовета. Затем трудился экскаваторщиком в карьере села Красноусольский. Переехав в Стерлитамак, работал водителем экскаватора.

Еше одному ветерану-фронтовику из Стерлитамака Шарифулле Файзуллину исполнилось 99 лет.

Шарифулла Сайфуллович родился 15 сентября 1927 года в деревне Ибраево Ишимбайского района. В годы войны проходил службу в 253-м запасном стрелковом полку Белорусско-Литовской дивизии красноармейцем пулемётного батальона, а с 1944 по 1949 год участвовал в боевых операциях по ликвидации националистических формирований в качестве специалиста колёсных машин. После демобилизации более 30 лет трудился дорожным рабочим в ДРСУ Стерлитамакского района.

«Безмерны слова нашей благодарности Шарифулле Сайфулловичу и Хажи Шаймухаметовичу за победу, за мужество и отвагу в военные годы и за трудолюбие в непростое послевоенное время. Желаем им крепкого здоровья и хорошего настроения рядом со своими детьми, внуками и правнуками», — отметил Эмиль Шаймарданов.