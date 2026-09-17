В Башкирии состоится Ночь телескопов у шихана Торатау

Вдали от городских огней участники мероприятия смогут с помощью телескопов наблюдать за растущей Луной.
В фазе растущей Луны лунная поверхность выглядит наиболее рельефно и красиво. Четко вырисовываются кратеры – следы метеоритных бомбардировок. Темными пятнами выделяются лунные моря, заполненные застывшей лавой – их окаймляют величественные горы, вершины которых отбрасывают длинные зубчатые тени.
В центре лунного диска в океане Бурь виден огромный 96-километровый кратер Коперник глубиной почти 4 км – результат удара огромного метеорита 800 млн лет назад.
Участие в мероприятии бесплатное.
Наблюдение за Луной стартует в 20.00.
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