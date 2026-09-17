В Башкирии открыли движение по дороге Серменево — Баймак

В Баймакском районе открыли движение по дороге Серменево — Амангильдино — Баймак. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Напомним, ограничения были введены с 16 по 18 сентября на участке трассы с 162 км до 167 км в связи с проведением ремонтных работ на водопропускной трубе. Движение было закрыто для всех видов транспорта.