Режим ракетной опасности введен в Башкирии

На территории Башкирии объявлена «Ракетная опасность». Как сообщили республиканские власти, также в аэропорту «Уфа» введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Режим действует с 6:11 утра 8 августа.

Отметим, что режимы ограничения и з-за атак ВСУ вводятся четвертые сутки подряд.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что впервые режим «Ракетная опасность» в республике вводился в феврале 2026 года.