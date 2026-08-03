В Уфе принудительно снесут незаконное кафе на набережной реки

В Уфе снесут самовольно установленное кафе. Решение о принудительном демонтаже приняла администрация Октябрьского района столицы.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении «Башинформа», речь идёт о павильоне серого цвета с вывеской «Кафе», расположенном рядом с домом № 9 корп. 2 по улице Набережной реки Уфы.

Как выяснила районная комиссия по выявлению самовольно установленных нестационарных торговых объектов, данное заведение, а также другие нестационарные сооружения для обслуживания зон отдыха размещены на участке земли незаконно. Срок действия договора аренды между министерством земельных и имущественных отношений Башкирии и фирмой «Берег Солнца», являющейся собственником объекта, истёк 6 июля 2026 года.

Владельцу было выдано предписание о добровольном демонтаже, однако в установленный срок объект не убран. Решение вступило в силу сегодня.

Ранее власти Уфы назвали причины масштабного сноса ларьков и киосков. Подробнее о них читайте в этой публикации агентства.