В Уфе заработало больше заправок

В Уфе очереди на АЗС ежедневно сокращаются в среднем на 20-30 автомобилей, сообщил на брифинге в ЦУР замминистра промышленности Башкирии Эдуард Мустафин. В городе вновь заработали шесть АЗС сети «Уфаойл» и столько же заправок откроются в регионе до конца недели.

Вновь заработали АЗС сети «Татнефть», причём на них лимит отпуска АИ-92 и АИ-95 до 50 л, а АИ-100 отпускается без лимита, рассказал замминистра.

При этом сохраняются очереди в Дёме — в этом большом районе сейчас работают три АЗС. Топливо на них всегда есть, но и очереди не исчезают — в среднем заправки дожидаются до 70 машин.