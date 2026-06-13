В Башкирии прогнозируют дожди, грозы и туман

По данным Башгидромета, 14 июня в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня по республике пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ветер будет северо‑восточным – 3-8 м/с, а при грозах возможны порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +10…+15 °C, днем поднимется до +20…+25 °C.

На автодорогах ночью и утром местами ожидается туман – видимость может снизиться до 500 метров и менее.

В Уфе также прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и местами гроза. Ветер – северо‑восточный, 3-8 м/с (при грозе – порывы до 14 м/с). Температура ночью – +13…+15 °C, днем – +23…+25 °C.