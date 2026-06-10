В Оренбуржье готовят международный фестиваль сельского туризма «Га-га-гуси»

Организаторами праздника выступают Музей имени Виктора Черномырдина и Центр развития туризма Оренбургской области.
Впервые мероприятие прошло в прошлом году и собрало около 3000 участников, включая гостей из Башкирии и Самарской области. Ключевой особенностью фестиваля стали уникальные «гусиные бега», где домашние птицы соревновались в скорости по олимпийской системе. По итогам сезона проект завоевал первое место на международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма».
В 2026 году организаторы ожидают удвоения числа посетителей и расширения географии за счет туристов из Челябинской и Свердловской областей. В преддверии соревнований на международном форуме «Путешествуй» в Москве также будет запущен конкурс на лучшее имя для одного из пернатых бегунов.
Среди ключевых особенностей фестиваля – уникальная услуга «птица в лизинг», позволяющая любому желающему за 10 000 рублей дистанционно арендовать гуся у жителей Черного Отрога, которые возьмут на себя весь уход и подготовку птицы, гарантируя арендатору участие в гонках.
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