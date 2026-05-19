В Уфе проверят владельцев коммунальной и строительной техники

В Уфе стартовало мероприятие по профилактике нарушений при эксплуатации самоходной коммунальной и строительной техники под условным названием «частник», сообщает администрация города.

Профилактические рейды пройдут с участием специалистов министерства природопользования и экологии региона и госавтоинспекции до 1 июня. Предусмотрены беседы и консультации по соблюдению обязательных требований и обеспечению безопасности.

Владельцы техники обязаны в течение 10 суток с момента приобретения зарегистрировать её в гостехнадзоре. Для этого нужно подать заявление с приложением копий документов на сайте Госуслуг. Документом на право управления самоходными машинами является удостоверение тракториста-машиниста с соответствующей категорией.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии стартовала спецоперация ГАИ.