В Уфе проверят владельцев коммунальной и строительной техники

В Уфе стартовало мероприятие по профилактике нарушений при эксплуатации самоходной коммунальной и строительной техники под условным названием «частник», сообщает администрация города.
Профилактические рейды пройдут с участием специалистов министерства природопользования и экологии региона и госавтоинспекции до 1 июня. Предусмотрены беседы и консультации по соблюдению обязательных требований и обеспечению безопасности.
Владельцы техники обязаны в течение 10 суток с момента приобретения зарегистрировать её в гостехнадзоре. Для этого нужно подать заявление с приложением копий документов на сайте Госуслуг. Документом на право управления самоходными машинами является удостоверение тракториста-машиниста с соответствующей категорией.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии стартовала спецоперация ГАИ.
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