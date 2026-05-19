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17:06 (UTC+5), 19 Мая 2026

В Уфе появился сад с яблонями и рябинами

Мероприятие было организовано под эгидой всероссийского духовно-патриотического, социально-экологического проекта «Связь поколений».

Фото: Скриншот видео | Пресс-служба мэрии Уфы
Лейла Аралбаева

В уфимском парке культуры и отдыха нефтехимиков прошла трогательная акция - посадка деревьев в рамках акции «Сад - связь поколений». 

Участниками акции стали и.о. главы администрации Уфы Сергей Кожевников, председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества по РБ Алина Серафимова, семьи участников СВО, общественники, юнармейцы, кадеты. 

36 молодых яблонь и рябин высадили в память о мужестве и стойкости героев. Каждое дерево - благодарная память на века, отметили в пресс-службе мэрии.

Скриншот видео Пресс-служба мэрии Уфы
Скриншот видео Пресс-служба мэрии Уфы
Скриншот видео Пресс-служба мэрии Уфы
Фото: Скриншот видео | Пресс-служба мэрии Уфы
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