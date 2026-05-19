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15:10 (UTC+5), 19 Мая 2026

В Кировском районе Уфы отремонтируют проезды к домам

В уфимском микрорайоне Зеленая роща сформировали перечень участков дорог и проездов к домам, где будут делать ремонт. Перечень сформировали на основе обращений жителей, которые поступали через «Инцидент менеджмент» и Платформу обратной связи в Госуслугах.

Фото: Личная страница Илвира Нурдавлятова | Телеграм-канал
Лейла Аралбаева

Также учли пожелания, собранные в ходе взаимодействия с жителями, управляющими компаниями.

Сегодня глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов совместно с представителем управления по обеспечению жизнедеятельности города и подрядчиками проинспектировал вошедшие в перечень дороги.

«Мы постарались охватить больше проблемных участков до школ и детских садов, поэтому при формировании ориентировались на количество благополучателей. Уже завтра приступаем и в плановом порядке — где большими картами, а где целыми участками отремонтируем проезды к МКД», — сообщил глава района.

Ремонт произведут по следующим адресам:

  • от Авроры, 1 до МКД по ул. Авроры, 5/6;
  • от Авроры до Степана Кувыкина, вдоль МКД по Авроры, 27/1 и Батырской, 8/2;
  • от Авроры до МКД по ул. Авроры, 5/10;
  • проезд между МКД Авроры, 7 и Домом ребенка;
  • от Академика Ураксина до МКД по ул. Высотная, 12/4;
  • от Бакалинской до МКД по ул. Караидельская, 60
  • от Высотной, 10 до МКД по ул. Высотная 10/1;
  • от Менделеева до МКД по ул. Менделеева, 15/1;
  • проезд во двор МКД по ул. Мингажева, 102;
  • проезд между МКД по ул. Рабкоров, 2/7 и 2/8
  • от С. Перовской до МКД по ул. Авроры, 5/5;
  • от С. Перовской, 13/4 до ул. Иртышская;
  • от ул. С. Кувыкина до Дуванского бульвара, вдоль МКД по ул. С Кувыкина, 37;
  • проезд вдоль МКД по ул. Сун-Ят-Сена, 11.
личная страница Илвира Нурдавлятова телеграм-канал
личная страница Илвира Нурдавлятова телеграм-канал
личная страница Илвира Нурдавлятова телеграм-канал
личная страница Илвира Нурдавлятова телеграм-канал
личная страница Илвира Нурдавлятова телеграм-канал
личная страница Илвира Нурдавлятова телеграм-канал
личная страница Илвира Нурдавлятова телеграм-канал
личная страница Илвира Нурдавлятова телеграм-канал
личная страница Илвира Нурдавлятова телеграм-канал
Фото: личная страница Илвира Нурдавлятова | телеграм-канал
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