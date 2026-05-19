В Кировском районе Уфы отремонтируют проезды к домам

Также учли пожелания, собранные в ходе взаимодействия с жителями, управляющими компаниями.

Сегодня глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов совместно с представителем управления по обеспечению жизнедеятельности города и подрядчиками проинспектировал вошедшие в перечень дороги.

«Мы постарались охватить больше проблемных участков до школ и детских садов, поэтому при формировании ориентировались на количество благополучателей. Уже завтра приступаем и в плановом порядке — где большими картами, а где целыми участками отремонтируем проезды к МКД», — сообщил глава района.

Ремонт произведут по следующим адресам: