В Кировском районе Уфы отремонтируют проезды к домам

Также учли пожелания, собранные в ходе взаимодействия с жителями, управляющими компаниями.
Сегодня глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов совместно с представителем управления по обеспечению жизнедеятельности города и подрядчиками проинспектировал вошедшие в перечень дороги.
«Мы постарались охватить больше проблемных участков до школ и детских садов, поэтому при формировании ориентировались на количество благополучателей. Уже завтра приступаем и в плановом порядке — где большими картами, а где целыми участками отремонтируем проезды к МКД», — сообщил глава района.
Ремонт произведут по следующим адресам:
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