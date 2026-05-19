Шесть крупных земельных участков уйдут с молотка одним лотом в Башкирии

Росимущество объявило аукцион на продажу шести крупных земельных участков в Башкирии. Информация об этом размещена на электронной площадке РТС-тендер.

Общая площадь – почти 135 га, площадь каждого из них варьируется от 16,5 тысячи кв. м. до 980 тысяч кв. м. Участки расположены в Кушнаренковском районе, в Старокурмашевском сельсовете. Лот подходит для агробизнеса и фермерских хозяйств. Начальная цена – 82,4 млн рублей, заявки принимают до 15 июня.