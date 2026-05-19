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09:37 (UTC+5), 19 Мая 2026

Шесть крупных земельных участков уйдут с молотка одним лотом в Башкирии

Лот подходит для агробизнеса и фермерских хозяйств.

Фото: электронная площадка | it2.rts-tender.ru
Лилия Мензорова

Росимущество объявило аукцион на продажу шести крупных земельных участков в Башкирии. Информация об этом размещена на электронной площадке РТС-тендер.

Общая площадь – почти 135 га, площадь каждого из них варьируется от 16,5 тысячи кв. м. до 980 тысяч кв. м. Участки расположены в Кушнаренковском районе, в Старокурмашевском сельсовете. Лот подходит для агробизнеса и фермерских хозяйств. Начальная цена – 82,4 млн рублей, заявки принимают до 15 июня.

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