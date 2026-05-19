Башкирия представит на конкурс «Лучшие книги года» три книги

Три книги издательства «Китап» вошли в лонг-лист конкурса Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги года». В категории «Лучшая книга для детей и юношества» представлены «Аленький цветочек. Сказка» и «Башкирские народные сказки и легенды». В номинации «Лучшее издание о российской армии и флоте» отмечена книга «Башкортостан. Герои специальной военной операции».

В настоящее время жюри продолжает работу, финальные итоги будут объявлены позднее.

Конкурс «Лучшие книги года» проводится Ассоциацией книгоиздателей России в тематических номинациях. Принять участие в конкурсе могут издательства и издающие структуры различных форм собственности, творческие союзы, фонды, научные учреждения, учебные заведения, библиотеки, общественные организации.

В определении книг-номинантов учитываются содержание издания, уровень редакционно-издательской подготовки, наличие и качество научно-справочного аппарата, уровень подготовки иллюстративного материала, оригинальность дизайнерского решения и соответствие художественного решения содержанию, читательскому адресу и целевому назначению издания, общественная или профессиональная значимость издания.