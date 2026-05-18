Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
12:56 (UTC+5), 18 Мая 2026

В селе Бурибай стартовало озеленение парка имени 80-летия Победы

Фото: АО «Бурибаевский ГОК» | предоставлено пресс-службой

В преддверии лета на территории строящегося парка имени 80-летия Победы в селе Бурибай состоялась экологическая акция. Участники субботника – сотрудники АО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» высадили 41 молодую ель, заложив основу для будущего лесного массива зоны отдыха.

Напомним, что строительство парка имени 80-летия Победы предприятие начало год назад по своей инициативе и за свой счет. На сегодня это один из самых масштабных социальных проектов комбината, направленный на создание в горняцком селе современного, уютного пространства для семейного досуга.

В настоящее время на территории ведутся строительные работы второй очереди. Высадка елей стала первым крупным шагом по озеленению парка, который в будущем станет любимым местом прогулок для всех жителей горняцкого села.

«Долгое время в Бурибае не было полноценного парка или прогулочной зоны, – прокомментировал генеральный директор комбината Рустам Аблаев. –  Инициатива по его созданию возникла в прошлом году и совпала с 80-летием Великой Победы. Именно поэтому парк получил это символичное имя, которое накладывает особую ответственность. Мы поэтапно благоустраиваем территорию. Впереди – формирование прогулочных дорожек, установка системы полива, скамеек и детских игровых площадок. Уверен, бурибаевцы скоро получат прекрасное место для отдыха с близкими».

Отметим, что за последние несколько лет предприятие реализовало ряд масштабных социальных проектов, в числе которых капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, асфальтирование внутридворовых территорий, установка светильников уличного освещения, строительство нескольких детских игровых площадок и многое другое. Каждая из этих инициатив – вклад в благополучие работников комбината и всех жителей села Бурибай.

АО «Бурибаевский ГОК» предоставлено пресс-службой
АО «Бурибаевский ГОК» предоставлено пресс-службой
АО «Бурибаевский ГОК» предоставлено пресс-службой
АО «Бурибаевский ГОК» предоставлено пресс-службой
Фото: АО «Бурибаевский ГОК» | предоставлено пресс-службой
1 из 4
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru