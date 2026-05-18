В селе Бурибай стартовало озеленение парка имени 80-летия Победы

В преддверии лета на территории строящегося парка имени 80-летия Победы в селе Бурибай состоялась экологическая акция. Участники субботника – сотрудники АО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» высадили 41 молодую ель, заложив основу для будущего лесного массива зоны отдыха.

Напомним, что строительство парка имени 80-летия Победы предприятие начало год назад по своей инициативе и за свой счет. На сегодня это один из самых масштабных социальных проектов комбината, направленный на создание в горняцком селе современного, уютного пространства для семейного досуга.

В настоящее время на территории ведутся строительные работы второй очереди. Высадка елей стала первым крупным шагом по озеленению парка, который в будущем станет любимым местом прогулок для всех жителей горняцкого села.

«Долгое время в Бурибае не было полноценного парка или прогулочной зоны, – прокомментировал генеральный директор комбината Рустам Аблаев. – Инициатива по его созданию возникла в прошлом году и совпала с 80-летием Великой Победы. Именно поэтому парк получил это символичное имя, которое накладывает особую ответственность. Мы поэтапно благоустраиваем территорию. Впереди – формирование прогулочных дорожек, установка системы полива, скамеек и детских игровых площадок. Уверен, бурибаевцы скоро получат прекрасное место для отдыха с близкими».

Отметим, что за последние несколько лет предприятие реализовало ряд масштабных социальных проектов, в числе которых капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, асфальтирование внутридворовых территорий, установка светильников уличного освещения, строительство нескольких детских игровых площадок и многое другое. Каждая из этих инициатив – вклад в благополучие работников комбината и всех жителей села Бурибай.