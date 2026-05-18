В Башкирии в деревне Заря открылась новая мечеть

Как рассказал на своей странице в соцсети глава администрации Архангельского района РБ Айрат Саитгалин, идея открытия этого духовного центра принадлежит жителю деревни Фанису Ишмухаметову, которого поддержали его родственники Абдуллины.
Строительство мечети началось пять лет назад. На протяжении всего этого времени жители Зари активно поддерживали этот добрый проект, внося посильный вклад в его реализацию.
«Особенно символично, что торжественное открытие мечети состоялось между двумя великими мусульманскими праздниками, Ураза-байрам и Курбан-байрам», – отметил глава района и пожелал всем жителям крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой.
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