В Башкирии за неделю в трех районах отключали холодную воду

В Башкирии за прошедшую неделю в трех районах произошло отключение холодного водоснабжения.

В Ишимбайском районе под отключение попали 160 домов (воду отключали на 18 часов), в Уфе без воды на 9 часов оставались 1500 жителей трех многоквартирных домов и восьми частных домов (1500 человек).

В Федоровском районе под отключение попали четыре многоквартирных дома – 52 человека. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить 18 мая.

Всего за неделю с 12 по 17 мая произошло 26 технических инцидентов.