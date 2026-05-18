В Башкирии за неделю в трех районах отключали холодную воду

В Башкирии за прошедшую неделю в трех районах произошло отключение холодного водоснабжения.
В Ишимбайском районе под отключение попали 160 домов (воду отключали на 18 часов), в Уфе без воды на 9 часов оставались 1500 жителей трех многоквартирных домов и восьми частных домов (1500 человек).
В Федоровском районе под отключение попали четыре многоквартирных дома – 52 человека. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить 18 мая.
Всего за неделю с 12 по 17 мая произошло 26 технических инцидентов.
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