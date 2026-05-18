В Башкирии новый ФОК Стерлитамака построен на 40%

В Стерлитамаке продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Алга». Работы выполнены на 40%, сообщил глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.

На сегодня уже сделан фундамент и монтируются металлоконструкции и монолитные стены бассейна. Строители занимаются фундаментом котельной, параллельно выполняются работы по гидроизоляции, наружным сетям водоснабжения и канализации.

«ФОК „Алга“ расширит возможности жителей для занятий физической культурой. Это будет современный спорткомплекс, отвечающий всем требованиям безопасности и комфорта», — отметил мэр города.