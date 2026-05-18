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11:31 (UTC+5), 18 Мая 2026

Два астероида размером с челябинский метеорит пройдут рядом с Землей

Опасности для планеты оба тела не представляют.

Фото: скриншот видео | Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Альфия Аглиуллина

Сегодня и завтра в непосредственной близости от Земли пролетят сразу два крупных астероида — 2026 JH2 и 2026 KB. Оба по размерам сопоставимы с челябинским метеоритом, упавшим на планету в 2013 году, сообщают специалисты.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отмечают, что астероиды были открыты всего за несколько дней до сближения — 10 и 13 мая соответственно. Их размеры составляют около 20 метров.

Первый, 2026 KB, пролетит мимо Земли сегодня в 18.15 по московскому времени на расстоянии примерно 230 тысяч километров.

Второй, более крупный астероид 2026 JH2, сблизится с планетой завтра в 1.00 ночи по Москве. Он пройдёт на расстоянии около 91 тысячи километров — это максимальное сближение с Землёй объекта такого размера в текущем году.

Опасности для планеты оба тела не представляют — их траектории уже определены и не направлены на Землю. Более близкий астероид теоретически можно разглядеть в полупрофессиональные телескопы: его звёздная величина составляет около +12. Первые любительские снимки уже поступают.

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