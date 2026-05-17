Скорый поезд Уфа — Москва перевез своего 250-тысячного пассажира

Обладателем юбилейного билета стал Роман Щипко, который отправился в поездку вместе с сыном, сообщили в пресс-службе минтранса РБ.

Впервые по этому прямому маршруту поезд отправился 15 декабря 2024 года. Как отмечает руководство Куйбышевского филиала АО «ФПК», поезд пользуется огромной популярностью у жителей и гостей региона, так как напрямую связывает Башкортостан со столицей нашей страны.

Поезд отправляется через день: из Уфы в 9.20, из Москвы (Казанский вокзал) — в 15.25. Маршрут пролегает через такие города, как Бугульма, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инза, Рузаевка и Рязань, что делает поезд удобным не только для жителей Башкортостана, но и для пассажиров из других регионов.

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