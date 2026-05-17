Скорый поезд Уфа — Москва перевез своего 250-тысячного пассажира

Обладателем юбилейного билета стал Роман Щипко, который отправился в поездку вместе с сыном, сообщили в пресс-службе минтранса РБ.
Впервые по этому прямому маршруту поезд отправился 15 декабря 2024 года. Как отмечает руководство Куйбышевского филиала АО «ФПК», поезд пользуется огромной популярностью у жителей и гостей региона, так как напрямую связывает Башкортостан со столицей нашей страны.
Поезд отправляется через день: из Уфы в 9.20, из Москвы (Казанский вокзал) — в 15.25. Маршрут пролегает через такие города, как Бугульма, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инза, Рузаевка и Рязань, что делает поезд удобным не только для жителей Башкортостана, но и для пассажиров из других регионов.
Читайте также «Рейсы, рельсы, реки — Башкирия расширила возможности для туристов».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.