Андрей Назаров рассказал об уроженце Башкирии маршале Шапошникове

Среди знаменитых уроженцев Башкортостана есть человек, который во многом определил стратегию Победы в Великой Отечественной войне. Это Борис Михайлович Шапошников. Об этом написал в соцсетях премьер-министр РБ Андрей Назаров.
Борис Шапошников родился в Златоусте Уфимской губернии, позже семья переехала в Белебей. Там будущий маршал начал работать простым учетчиком на складе. Сын оренбургского казака и сельской учительницы прошёл путь от выпускника Московского Алексеевского военного училища до одного из самых уважаемых советских военачальников.
В Первую мировую он воевал в царской армии, после революции добровольно перешёл в Красную армию, чтобы, как сам говорил, принести пользу стране как военный специалист.
«За несколько недель до начала войны Борис Михайлович просчитал план «Барбаросса» и предупреждал руководство о готовящемся ударе, – подчеркнул Андрей Назаров. – В тяжелейшие 1941–1942 годы он руководил Генштабом, участвовал в разработке операций по обороне Москвы, Ленинграда и в Смоленском сражении, воспитал сильнейших офицеров. Он не дожил до Победы всего 44 дня. Давайте помнить наших героев. Маршал Шапошников – человек долга и чести, спасший Родину от общемировой угрозы. Наш земляк».
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