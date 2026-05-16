В Уфе назвали места с самыми выгодными вакансиями

В топе работодателей по количеству вакансий - ПАО «ОДК-УМПО» в Уфе, где 872 вакансии, ООО «ЮгСтройСнаб», где 310 свободных рабочих мест и ГУП РБ «Уфаводоканал» — 245 вакансий.
По уровню заработной платы в тройке самых высоких - каменщик в ООО «ССР» (филиал в Уфе) с зарплатой от 117 тыс. до 120 тыс. рублей. Также высокую зарплату будет получать агроном высшей квалификации в ООО «Агропарк Урал» в Уфе - заработная плата до 105 тыс. рублей. На третьем месте - врач-невролог в БГМУ с зарплатой до 105 тыс. рублей.
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