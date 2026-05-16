В селе Башкирии открылась новая мечеть

Мечеть села Макан была построена при активной поддержке сельчан, неравнодушных земляков. Свой вклад в строительство внес и благотворительный фонд района.

«Надеюсь, что эта мечеть, открытая коллективными усилиями, будет сеять свет веры, принося уют и благодать селу и нашему району. Я надеюсь, что здесь будут проходить различные религиозные праздники, встречи, что наряду со взрослыми постоянными гостями будут дети и молодежь», — отметил глава администрации Хайбуллинского района Рустам Шарипов.

Глава района выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в это благородное дело.