В Оренбургской области увековечили память командира полка Башкавдивизии

Его полк в составе 112-й Башкавдивизии героически сражался под Сталинградом, на Курской дуге, форсировал Десну и Днепр, освобождал Украину, Беларусь и Польшу, дошёл до Берлина.
Мероприятие, приуроченное к Году единства народов России, объединило представителей двух регионов, общественных организаций, местных жителей, родственников героя и молодёжь.
С напутственным словом от имени губернатора Оренбургской области Е. А. Солнцева к собравшимся обратился и. о. заместителя министра региональной политики Андрей Викторович Кафтан. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и значимость подобных проектов для патриотического воспитания.
Открыла митинг руководитель Башкирского историко-культурного центра Аурика Ишкуватова. Также на церемонии выступили первый заместитель главы администрации Саракташского района Ришат Бакиров и глава администрации Черноотрожского сельсовета Оксана Понамаренко. После открытия памятной доски родственники, земляки и гости возложили цветы.
На территории местной школы высаживают яблони в память о погибших в зоне СВО и Великой Отечественной войны. Акция, инициированная Башкирским историко-культурным центром весной 2025 года к 80-летию Победы, получила своё символическое завершение в мае 2026 года. Общее число высаженных деревьев с момента старта акции достигло 81, что стало живым памятником героям разных поколений.
В школе состоялся круглый стол, ключевыми спикерами которого стала делегация из Республики Башкортостан. Участники обсудили не только боевой путь полковника Макаева, но и его родословную. Ярким моментом стала презентация документального фильма «Макаев. Жизнь, отданная Родине». Завершился праздник концертом «Мост дружбы», где выступили танцевальный ансамбль «Жемчужина» (с. Никитино) и ансамбль «Оскон» (г. Оренбург). В исполнении артистов прозвучали стихи и песни, отражающие единство культуры народов Оренбуржья и Башкортостана.
В завершение мероприятия организаторам и участникам были вручены почётные грамоты и благодарственные письма от имени директора Дома дружбы народов РБ Эльмиры Саматовой. Руководитель Башкирского историко-культурного центра Аурика Ишкуватова была награждена медалью Всемирного курултая башкир «Ал да нур сәс халҡына».
Организаторами мероприятия выступили Башкирский историко-культурный центр в Оренбургской области (филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан) при поддержке Всемирного курултая башкир, министерства региональной политики Оренбургской области, администрации Саракташского района и Черноотрожского сельсовета.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.