В Оренбургской области увековечили память командира полка Башкавдивизии

Его полк в составе 112-й Башкавдивизии героически сражался под Сталинградом, на Курской дуге, форсировал Десну и Днепр, освобождал Украину, Беларусь и Польшу, дошёл до Берлина.

Мероприятие, приуроченное к Году единства народов России, объединило представителей двух регионов, общественных организаций, местных жителей, родственников героя и молодёжь.

С напутственным словом от имени губернатора Оренбургской области Е. А. Солнцева к собравшимся обратился и. о. заместителя министра региональной политики Андрей Викторович Кафтан. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и значимость подобных проектов для патриотического воспитания.

Открыла митинг руководитель Башкирского историко-культурного центра Аурика Ишкуватова. Также на церемонии выступили первый заместитель главы администрации Саракташского района Ришат Бакиров и глава администрации Черноотрожского сельсовета Оксана Понамаренко. После открытия памятной доски родственники, земляки и гости возложили цветы.