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16:09 (UTC+5), 16 Мая 2026

В Оренбургской области увековечили память командира полка Башкавдивизии

В селе Никитино Саракташского района Оренбургской области торжественно открыли мемориальную доску на доме, где родился и вырос Гариф Макаев - кадровый военачальник, командир 313-го кавалерийского полка легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Фото: Башкирский историко-культурный центр Оренбуржья | ВКонтакте
Лейла Аралбаева

Его полк в составе 112-й Башкавдивизии героически сражался под Сталинградом, на Курской дуге, форсировал Десну и Днепр, освобождал Украину, Беларусь и Польшу, дошёл до Берлина.

Мероприятие, приуроченное к Году единства народов России, объединило представителей двух регионов, общественных организаций, местных жителей, родственников героя и молодёжь.

С напутственным словом от имени губернатора Оренбургской области Е. А. Солнцева к собравшимся обратился и. о. заместителя министра региональной политики Андрей Викторович Кафтан. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и значимость подобных проектов для патриотического воспитания.

Открыла митинг руководитель Башкирского историко-культурного центра Аурика Ишкуватова. Также на церемонии выступили первый заместитель главы администрации Саракташского района Ришат Бакиров и глава администрации Черноотрожского сельсовета Оксана Понамаренко. После открытия памятной доски родственники, земляки и гости возложили цветы.

Башкирский историко-культурный центр Оренбуржья ВКонтакте
Башкирский историко-культурный центр Оренбуржья ВКонтакте
Башкирский историко-культурный центр Оренбуржья ВКонтакте
Фото: Башкирский историко-культурный центр Оренбуржья | ВКонтакте
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На территории местной школы высаживают яблони в память о погибших в зоне СВО и Великой Отечественной войны. Акция, инициированная Башкирским историко-культурным центром весной 2025 года к 80-летию Победы, получила своё символическое завершение в мае 2026 года. Общее число высаженных деревьев с момента старта акции достигло 81, что стало живым памятником героям разных поколений.

В школе состоялся круглый стол, ключевыми спикерами которого стала делегация из Республики Башкортостан. Участники обсудили не только боевой путь полковника Макаева, но и его родословную. Ярким моментом стала презентация документального фильма «Макаев. Жизнь, отданная Родине». Завершился праздник концертом «Мост дружбы», где выступили танцевальный ансамбль «Жемчужина» (с. Никитино) и ансамбль «Оскон» (г. Оренбург). В исполнении артистов прозвучали стихи и песни, отражающие единство культуры народов Оренбуржья и Башкортостана.

В завершение мероприятия организаторам и участникам были вручены почётные грамоты и благодарственные письма от имени директора Дома дружбы народов РБ Эльмиры Саматовой. Руководитель Башкирского историко-культурного центра Аурика Ишкуватова была награждена медалью Всемирного курултая башкир «Ал да нур сәс халҡына».

Организаторами мероприятия выступили Башкирский историко-культурный центр в Оренбургской области (филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан) при поддержке Всемирного курултая башкир, министерства региональной политики Оренбургской области, администрации Саракташского района и Черноотрожского сельсовета.

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