Глава Ишимбайского района поздравил с Днем башкирской нефти

Именно 16 мая 1932 года ударил мощный нефтяной фонтан у деревни Ишимбаево, дав начало промышленной добыче нефти в Башкирии.

«Нам есть чем гордиться. Когда в годы Великой Отечественной войны многие нефтяные регионы оказались в руках врага, наши земляки-ишимбайцы совершили настоящий трудовой подвиг. Выражаю глубокую признательность нашим ветеранам, которые основали и преумножили нефтяную славу Ишимбая. Искренние слова благодарности — и сегодняшним специалистам, чьим трудом продолжается славная летопись нефтяного дела нашего района. От всей души желаю ишимбайцам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра», — написал глава муниципалитета.