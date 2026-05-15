В Уфе на публичные слушания вынесен проект отчета об исполнении бюджета за 2025 год, сообщает администрация города. Жители столицы смогут ознакомиться с основными финансовыми итогами прошлого года, а также направить свои предложения и замечания.



С 16 по 28 мая будет открыта регистрация для участия в публичных слушаниях в качестве выступающих. В этот же период принимаются письменные обращения от уфимцев.



Проект отчета размещен на официальном сайте горсовета Уфы, в разделе «Участие граждан в МСУ», там же можно узнать об условиях регистрации и направления предложений.



Для удобства жителей финансовое управление администрации Уфы подготовило информационный сборник «Отчет для граждан» – упрощенную версию городского бюджета, которая также размещена в открытом доступе.

Сами слушания состоятся 3 июня в 16:30 в Уфимской детской филармонии по адресу: проспект Октября, 33.

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