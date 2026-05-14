Житель Нижнего Новгорода выплатит почти 2 млн рублей за незаконную свалку

Склад строительного мусора и грунта был незаконно организован за жилыми домами в деревне Крутая Кстовского района. Мусорный полигон площадью более 537 кв. метров обнаружили под линией электропередачи в 2022 году.

По информации pravda-nn.ru, изначально ответственность хотели возложить на местную администрацию, однако суд установил настоящего виновника — им оказался житель поселка Ждановский. Мужчина признал вину и выплатит 1,9 миллиона рублей штрафа в бюджет района.

Ранее минобороны передало земли села Урман в собственность Башкирии.