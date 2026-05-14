В Уфе популярную сеть кафе оштрафовали за антисанитарию

В Уфе владелец сети кафе «Баракат» выплатит штраф за санитарные нарушения в одной из точек общепита.

В заведении на улице Ветошникова сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что не было раздельных зон для обработки сырья и готовых блюд, внутренняя отделка помещений была повреждена, что не соответствует нормам, не промаркирован инвентарь, а личные вещи персонал хранил в непредназначенном для этого месте, уборочный инвентарь также использовался с нарушением норм.

Предприниматель на заседании суда вину признал полностью и сообщил, что все нарушения уже устранили. В доказательство своих слов предоставил фотографии.

Кировский районный суд, изучив доказательства и приняв во внимание устранение нарушений, признал предпринимателя виновным и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, подчеркнули в пресс-службе.

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