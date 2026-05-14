В Уфе перекроют подход к проспекту Салавата Юлаева по Айской

В Уфе с 15 по 20 мая ограничивается движение транспорта на улице Айской в связи с дорожными работами, предупредили в мэрии.

Планируется перекрытие по одной полосе на нечётной стороне на участке от Новомостовой до проспекта Салавата Юлаева (где новые жилые высотки).