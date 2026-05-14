В Уфе названы объекты, лидирующие во всероссийском онлайн-голосовании

Территория перед Уфимской детской филармонией по проспекту Октября продолжает занимать лидирующую позицию во всероссийском онлайн-голосовании за объекты, которые будут благоустроены в 2027 году. Свои голоса за неё отдали 28 810 человек, сообщает администрация Уфы.

На втором месте – благоустройство парка имени Гастелло и прилегающей территории стадиона имени Гастелло. За него на сегодняшний день проголосовали 28 049 человек.

Всего на выбор представлено 16 объектов. Опрос доступен до 12 июня на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». С полным списком можно ознакомиться здесь.

Напомним, в этом году в Уфе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» идет преобразование общественных пространств, за которые было отдано большинство голосов в 2025 году. В частности, работы идут в Калининском и Октябрьском районах в сквере Памяти (ул. Зеленая, рядом с домом № 1) и сквере имени Рихарда Зорге (ул. 50 лет СССР, рядом с домом № 9). Кроме того, продолжается комплексное обновление парка им. В. И. Ленина, также реализуемое в рамках нацпроекта.

Ранее по госпрограмме были обновлены сад Аксакова, скверы Валериана Альбанова и Мусы Гареева, сквер на территории по улице Рихарда Зорге, 44, а также на прилегающих зонах к улице Георгия Мушникова и озеру Теплое.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.