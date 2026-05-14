В городе Башкирии проходит спецоперация «Мак-2026»

В Салавате полицейские проводят оперативно-профилактическую операцию «Мак-2026», предупреждает мэрия. Межведомственные рейды пройдут с 12 мая по 16 сентября. Цель – выявлять тех, кто занимается незаконными посевами и выращиванием растений, содержащих наркотические вещества, а также уничтожить очаги произрастания дикорастущей конопли.

Свой вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотиков может внести каждый. Во всех случаях обнаружения незаконных посевов наркосодержащих культур и дикорастущих растений, а также других преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков просят сообщать в полицию по телефону 02 (102 – с мобильного) или 8 (3476) 37-96-02. Звонок можно сделать анонимно, позвонив на телефон доверия МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92. Всю получаемую от граждан информацию сотрудники полиции обязательно проверяют.

Ранее в Башкирии раскрыли сеть из 250 тайников-закладок с наркотиками.