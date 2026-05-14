В Башкирии при благоустройстве территорий учитывают мнение жителей

В Башкирии благоустройство территорий в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» проходит с обязательным учетом мнения жителей, сообщает министерство ЖКХ РБ.

Для обратной связи по реализации проектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» создан специальный чат, где каждый может задать вопрос о ходе работ. Достаточно перейти по ссылке max.ru/join/xDqNn... указать населенный пункт и точный адрес объекта. Этот инструмент позволяет оперативно решать возникающие проблемы и корректировать детали реализации проектов.

Яркий пример такого взаимодействия – сквер имени Зорге в Октябрьском районе Уфы. Здесь благоустройство идет полным ходом, завершение строительства запланировано на середину октября текущего года. Представители минЖКХ, администрации района, а также подрядные и проектные организации провели встречу с активными горожанами. На ней обсудили текущие этапы работ и сроки их завершения.

Интересно, что именно этот сквер стал одним из самых популярных объектов: в ходе голосования в 2025 году он набрал почти 46 тысяч голосов. Теперь процесс преображения пространства уже запущен, и жители будут видеть реальные результаты своего участия в формировании комфортной городской среды.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.