В Башкирии при благоустройстве территорий учитывают мнение жителей

В Башкирии благоустройство территорий в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» проходит с обязательным учетом мнения жителей, сообщает министерство ЖКХ РБ.
Для обратной связи по реализации проектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» создан специальный чат, где каждый может задать вопрос о ходе работ. Достаточно перейти по ссылке max.ru/join/xDqNn... указать населенный пункт и точный адрес объекта. Этот инструмент позволяет оперативно решать возникающие проблемы и корректировать детали реализации проектов.
Яркий пример такого взаимодействия – сквер имени Зорге в Октябрьском районе Уфы. Здесь благоустройство идет полным ходом, завершение строительства запланировано на середину октября текущего года. Представители минЖКХ, администрации района, а также подрядные и проектные организации провели встречу с активными горожанами. На ней обсудили текущие этапы работ и сроки их завершения.
Интересно, что именно этот сквер стал одним из самых популярных объектов: в ходе голосования в 2025 году он набрал почти 46 тысяч голосов. Теперь процесс преображения пространства уже запущен, и жители будут видеть реальные результаты своего участия в формировании комфортной городской среды.
Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.