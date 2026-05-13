В Янауле в Башкирии начались съёмки художественного фильма «Шахматный ход»

В Янауле стартовали съёмки художественного фильма «Шахматный ход», сообщает Общественная палата РБ.

Местное отделение региональной детской общественной организации «Пионеры Башкортостана» приступило к созданию первой части фильма «Шахматный ход» в рамках социального проекта «ГРОСС-КРОСС» при поддержке Фонда Тимченко и Федерации шахмат России.

По сюжету всё начинается в Янауле, где увлечённый преподаватель собирает подростков и организует для них поход к древнему городищу возле села Таш-Елга. Это место хранит тайны ананьинской культуры, жившей здесь ещё до нашей эры. В первой части фильма зрители увидят, как ребята готовятся к экспедиции: договариваются, что взять с собой, обсуждают маршрут и делятся ожиданиями. «Шахматный ход» – история о том, как прошлое вдохновляет настоящее, а совместные приключения учат мыслить стратегически и ценить каждый шаг.