В Янауле в Башкирии начались съёмки художественного фильма «Шахматный ход»

В Янауле стартовали съёмки художественного фильма «Шахматный ход», сообщает Общественная палата РБ.
Местное отделение региональной детской общественной организации «Пионеры Башкортостана» приступило к созданию первой части фильма «Шахматный ход» в рамках социального проекта «ГРОСС-КРОСС» при поддержке Фонда Тимченко и Федерации шахмат России.
По сюжету всё начинается в Янауле, где увлечённый преподаватель собирает подростков и организует для них поход к древнему городищу возле села Таш-Елга. Это место хранит тайны ананьинской культуры, жившей здесь ещё до нашей эры. В первой части фильма зрители увидят, как ребята готовятся к экспедиции: договариваются, что взять с собой, обсуждают маршрут и делятся ожиданиями. «Шахматный ход» – история о том, как прошлое вдохновляет настоящее, а совместные приключения учат мыслить стратегически и ценить каждый шаг.
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