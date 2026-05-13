В Уфе благодаря акции «Зеленая Башкирия» высадили почти 900 деревьев

Более 880 деревьев и почти 2,9 тысячи кустарников высадили на территории столицы республики в рамках акции «Зеленая Башкирия». Об этом сообщил начальник муниципального управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсен Латыпов на оперативном совещании в мэрии Уфы.

Отмечается, что в ходе мероприятий в городе появились 10 новых благоустроенных мест отдыха для жителей и гостей.

Напомним, ко Дню Победы в Башкирии высадили более шести тысяч деревьев.