В Уфе благодаря акции «Зеленая Башкирия» высадили почти 900 деревьев

Более 880 деревьев и почти 2,9 тысячи кустарников высадили на территории столицы республики в рамках акции «Зеленая Башкирия». Об этом сообщил начальник муниципального управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсен Латыпов на оперативном совещании в мэрии Уфы.
Отмечается, что в ходе мероприятий в городе появились 10 новых благоустроенных мест отдыха для жителей и гостей.
Напомним, ко Дню Победы в Башкирии высадили более шести тысяч деревьев.
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