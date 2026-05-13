В музее «Шульган-Таш» в Башкирии покажут гигантские бивни мамонта

Пара бивней, найденных в вечной мерзлоте Якутии, принадлежала мамонту-великану. Длина правого экземпляра составляет 3,87 метра, левого – 3,69 метра. Общий вес пары превышает 160 килограммов. Специалисты обращают внимание на следы царапин на правом бивне: учёные предполагают, что животное было правшой и активно использовало бивень для раскапывания камней и брёвен.
Артефакты приобретены частным учреждением «Культурный центр – музей Импульс» (г. Елабуга) для будущего естественно-научного музея. На время строительства экспонаты переданы Башкортостану на временное хранение и экспонирование. В музее «Шульган-Таш» бивни пробудут до конца 2028 года.
В день открытия экспозиции, 16 мая, для всех желающих в 17.00 пройдёт бесплатная экскурсия по музею. Посетители смогут не только увидеть древние артефакты, но и узнать подробнее о жизни мамонтов и эпохе верхнего палеолита.
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