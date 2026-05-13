Башспирт удостоен высших наград на международном дегустационном конкурсе

Башспирт подвел итоги участия в международном дегустационном конкурсе EURASIA SPIRITS DRINKS (ESD) 2026, который прошел в конце марта текущего года. Предприятие получило десять наград, включая высшую – Гран-при за водку «Дикий мёд VIP Premium Black». Она же отмечена в двух специальных номинациях: «NEW Technology & Eco Style» – за инновационные технологии и экологичность производства, а также «Выбор сетей» по итогам голосования представителей крупных розничных сетей.

Всего в копилке предприятия восемь золотых медалей. В категории «Лучшие особые водки» награждена одна из популярных позиций со вкусовыми добавками. В сегменте «Стандарт» золото получили два наименования из массового ценового диапазона. Ещё одна золотая медаль в категории «Суперпремиум» подтвердила статус уже отмеченного Гран-при продукта.

Среди ликёро-водочных изделий золотые медали завоевали пряная медовая настойка, лимонная настойка и соджу с персиковым вкусом. Серебряную награду в той же номинации получило соджу со вкусом винограда.

Организаторы конкурса также отметили само предприятие: «Башспирту» вручена Большая золотая медаль за стабильно высокое качество всей выпускаемой продукции. По условиям конкурса, список победителей войдёт в бесплатный электронный каталог ESD для рассылки торговым сетям, ресторанам и барменам. Лауреаты получают право размещать маркировку «Победитель ESD 2026» на упаковке и в рекламных материалах, что даёт компании дополнительные аргументы в переговорах с дистрибьюторами и ретейлом.

В компании назвали итоги конкурса подтверждением высокой планки качества во всех ценовых сегментах – от стандарта до суперпремиума. Признание со стороны торговых сетей, по мнению производителя, открывает более широкие возможности для поставок в федеральные каналы сбыта.

АО «Башспирт» по итогам 2025 года входит в ТОП крупнейших производителей водки в России, занимая пятое место среди всех отечественных производителей крепкого алкоголя. По итогам года компания достигла рекордных показателей производственной деятельности, реализовав свыше 6 млн декалитров продукции и нарастив годовую выручку до 35 млрд рублей. В настоящее время продукция компании присутствует во всех 85 субъектах РФ и поставляется на экспорт в Китай, Армению, Грузию, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Абхазию. В 2025 году отгрузки за пределы Башкирии выросли на 4,6%, а продажи на внешние рынки увеличились в 1,6 раза. В 2026 году компания продолжает расширять ассортимент и активно изучает перспективы выхода на рынок Индии. Одним из значимых недавних достижений стало получение первого в России веганского сертификата на алкогольную продукцию и уксусы, подтверждающего отсутствие компонентов животного происхождения в производстве.