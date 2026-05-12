Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
09:43 (UTC+5), 12 Мая 2026

В Уфе впервые пройдет футбольно-концертное шоу «Стармикс»

На стадионе «Динамо» в Уфе 7 июня состоится масштабное футбольно-концертное шоу «Стармикс», участниками которого станут звезды спорта, музыки и медиаиндустрии.

Фото: Стармикс | организаторы
Иван Вавилов

Проект приурочен к Году единства народов России. Центральное событие вечера — интерактивный шоу-матч между медийными командами ФК «Стармикс» (Москва) и ФК «Урал Батыр» с комментариями.

Сборную Башкирии представят народный артист Башкортостана Zainetdin, хоккеисты «Салавата Юлаева», олимпийский чемпион Семен Елистратов, муфтий и председатель Духовного управления мусульман РБ Айнур Биргалин, боец Hardcore FC Ильнар Ишимбаев, рекордсмен мира Руслан Ягуар, блогеры Новруз Бабаев, Артем Хуртов, Евгений Приземин и другие.

За московскую команду сыграют певец Торнике Квитатиани, Бабек Мамедрзаев, Ханза, TIGO, Nechaev, Кирилл Мойтон, группа «Alex & Rus», экс-участник «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов, телеведущий Константин Тарасюк, бывший футболист сборной России Руслан Пименов, актер Максим Коновалов (фильм «Бумер») и другие.

После финального свистка стадион превратится в концертную площадку. Музыкальную программу откроет Зайнетдин, затем выступят восемь артистов команды «Стармикс». Программу дополнит световое шоу.

Для зрителей организуют фото- и автограф-сессии, конкурсы и другие активности. Ключевой интерактив — «Забей гол звезде», где случайные гости смогут выйти на поле и попытаться забить мяч знаменитостям. Победители получат призы.

Проект уже успешно проходил в городах России, Казахстана и Турции. Уфа примет такое мероприятие впервые.

Напомним, в Уфе состоится масштабное мультижанровое шоу «Эхо единства».

6+

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru