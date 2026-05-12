В Уфе впервые пройдет футбольно-концертное шоу «Стармикс»

Проект приурочен к Году единства народов России. Центральное событие вечера — интерактивный шоу-матч между медийными командами ФК «Стармикс» (Москва) и ФК «Урал Батыр» с комментариями.
Сборную Башкирии представят народный артист Башкортостана Zainetdin, хоккеисты «Салавата Юлаева», олимпийский чемпион Семен Елистратов, муфтий и председатель Духовного управления мусульман РБ Айнур Биргалин, боец Hardcore FC Ильнар Ишимбаев, рекордсмен мира Руслан Ягуар, блогеры Новруз Бабаев, Артем Хуртов, Евгений Приземин и другие.
За московскую команду сыграют певец Торнике Квитатиани, Бабек Мамедрзаев, Ханза, TIGO, Nechaev, Кирилл Мойтон, группа «Alex & Rus», экс-участник «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов, телеведущий Константин Тарасюк, бывший футболист сборной России Руслан Пименов, актер Максим Коновалов (фильм «Бумер») и другие.
После финального свистка стадион превратится в концертную площадку. Музыкальную программу откроет Зайнетдин, затем выступят восемь артистов команды «Стармикс». Программу дополнит световое шоу.
Для зрителей организуют фото- и автограф-сессии, конкурсы и другие активности. Ключевой интерактив — «Забей гол звезде», где случайные гости смогут выйти на поле и попытаться забить мяч знаменитостям. Победители получат призы.
Проект уже успешно проходил в городах России, Казахстана и Турции. Уфа примет такое мероприятие впервые.
Напомним, в Уфе состоится масштабное мультижанровое шоу «Эхо единства».
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