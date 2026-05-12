В Уфе пройдёт конкурс резчиков по дереву   

В Уфе 15 мая стартует приём заявок на конкурс по изготовлению деревянных скульптур «Форма изгиба». Его тематика — образы Башкирии, сообщили в пресс-службе мэрии. От резчиков ждут воплощения в объёмной форме узнаваемых символов республики – башкирскую лошадь, горного орла, курай, юрту, национальные орнаменты, куницу с герба Уфы и другие элементы, отражающие самобытность региона.
К участию приглашаются профессиональные скульпторы, художники, дизайнеры, мастера народных промыслов, студенты и преподаватели художественных вузов и колледжей. Призёры (1, 2, 3 места) получат 100, 90, 80 тыс. руб. соответственно, также денежные призы получат участники конкурсного этапа.
В прошлом году конкурс посвятили 80-летию Победы.
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