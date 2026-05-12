В Уфе по просьбам горожан установят новые остановочные павильоны

Новые павильоны ожидания автобусов появятся на остановках «Ул. Сочинская», «Мечеть Ихлас» и «Ул. Некрасова» в Уфе. Об этом стало известно по итогам фокус-группы ЦУР Башкортостана и столичного управления транспорта и связи.
Ранее с просьбами смонтировать объекты обращались жители города в соцсетях.
Также на совещании рассмотрели вопрос о разворотной площадке около ТСК «Пушкинский».
«Она находится на частной территории. Ее владелец намерен передать под застройку, так что решение вопроса требует стратегического подхода, а все городские разворотные площадки — ревизии», — прокомментировали в ЦУРе.
Напомним, в Уфе после обращения жительницы восстановили поврежденный асфальт.
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