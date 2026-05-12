В городе Башкирии устранили семь дефектов в теплосистеме

В Ишимбае по результатам испытаний тепловых систем выявили и устранили семь дефектов герметичности системы — здесь зимой могли бы произойти аварии. При проверке применили вещество «Уранин А», оно окрашивает воду в ярко-зелёный цвет и позволяет быстрее заметить утечку, сообщили в БашРТС.
Гидравлические испытания прошли в 516 МКД, 30 частных домах, 67 социальных объектах и в двух сотнях других зданий.
Ранее сообщали: в Уфе на ул. Кирова будут ремонтировать почти километр теплосети.
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