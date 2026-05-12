В Башкирии задействовали почти 500 единиц техники для покоса растительности

На прошлой неделе во время покоса растительности в Башкирии задействовали 478 единиц техники – это тракторы с косилками, к работе привлечены более тысячи человек с триммерами. Об этом на оперативном совещании правительства сообщила министр ЖКХ республики Ирина Голованова.
Кроме того, по словам спикера, с 6 по 8 мая в «Дни чистоты» вывезли 7 тысяч кубометров мусора. Во время акции работали 3 тысячи 466 дворников и 1 тысяча 217 единиц техники.
«Работа по содержанию территории в нормативном состоянии продолжается», – сказала Ирина Голованова.
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