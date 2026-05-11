В центре Уфы высадят ещё 72 липы

Возле уфимской гимназии №1 по ул. Мустая Карима высадят 72 липы. Молодые деревья заменят старые клёны, которые убрали в выходные.
Напомним, это плановая работа по озеленению города. Когда в 50-60-х годах в Уфе массово высаживали клён ясенелистный, ещё не было понимания, насколько агрессивным окажется этот подвид. Тогда американский клён выбирали вместе с тополем за их быстрый рост и прекрасную приживаемость. Сейчас же стало ясно, что тополя производят один из сильнейших аллергенов, а клёны завоевали все свободные пространства, при этом вытесняя другие деревья.
Ранее сообщали: в этом году в Уфе собираются высадить более 1,7 тысячи деревьев и 5,4 тысячи кустарников.
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