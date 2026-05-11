Рабочая неделя после майских праздников в Башкирии будет короткой

После продолжительных майских выходных жителей Башкирии ожидает короткая рабочая неделя. Всего четыре дня — с 12 по 15 мая — предстоит трудиться жителям республики, сообщает Гострудинспекция региона.

Стоит отметить, что май 2026 года для жителей Башкирии особенно богат на выходные. Помимо традиционных майских праздников, республика отдыхает еще один день — 27 мая, когда мусульмане отмечают Курбан-байрам. Этот день является официальным нерабочим праздничным в регионе.