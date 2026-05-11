МЧС Башкирии разослало экстренное предупреждение

Начало короткой рабочей недели в Башкирии ознаменуется плохой погодой, прогнозируют синоптики. Чрезвычайные службы сообщают о ливнях, грозах и порывах ветра до 17 м/с. Ночью возможны заморозки: садоводов предупредили, что лучше укрыть растения на открытом грунте.

Для безопасности при сильном ветре надо держаться подальше от шатких конструкций, деревьев, опор электропередачи.