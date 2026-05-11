Где в Уфе будут перекрыты дороги

В Уфе в связи со строительством инженерных сетей ограничивается движение по ряду улиц.

До 30 мая «узкое горлышко» образуется у нового ЖК по ул. 50 лет СССР, 25/1 — закрывается половина проезжей части по нечётной стороне и одна полоса по чётной.

В Затоне до 10 июня будет закрыта половина проезжей части на ул. Сержанта Пашкова, между домами 3 и 5/5 по ул. Лётчиков.

11–14 мая в «Уфе Экспо» проводится конкурс «Это у нас семейное», и крайняя правая полоса ул. Менделеева вдоль комплекса тоже будет закрыта до завершения мероприятия, предупредили в «Башавтотрансе».