В Башкирии зарегистрировано 25 туристических групп

На территории Башкирии зарегистрировано 25 туристических групп (20 водных, 5 пеших) в составе 280 человек, из них 51 ребёнок, сообщает МЧС по РБ.

Любому туристу необходимо зарегистрировать свой поход в МЧС России – это важно для того, чтобы вас быстрее нашли и оказали помощь в случае непредвиденных ситуаций.



Спасатели при регистрации дадут рекомендации по снаряжению и сообщат прогноз погоды на планируемом маршруте. Также будет полезно узнать о сложности предполагаемого маршрута и особенностях его прохождения.