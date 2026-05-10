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03:14 (UTC+5), 10 Мая 2026

Башкирию ждут температурные качели от -2 до +19°

Фото: ИА «Башинформ» | Архив
Ляйсан Закирова

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются заморозки, по ночам столбики термометров будут опускаться до минусовых значений, прогнозируют синоптики Башгидромета.

Так, сегодня, 10 мая, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +8, +13°.

В понедельник, 11 мая, осадков также не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Ночью заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1, -6°, местами температура воздуха до +3°, днем +11, +16°.

Во вторник, 12 мая, ночью местами, днем по республике кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный до 9-14 м/с, при грозе порывистый. Ночью столбики термометров покажут +3, +8°, по востоку заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -2°, днем +14, +19°.

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