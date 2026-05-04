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07:58 (UTC+5), 04 Мая 2026

Кот или кошка? Уфимцев приглашают принять участие в голосовании

В соцсетях города набирает популярность локальный спор: кто же этот белый пушистый персонаж – кот или кошка?

Фото: ООО СЗ «Новое время-3» | предоставлено пресс-службой

Тем временем, сам зверек пока не раскрывает всех карт. Несколько роликов с его участием разлетелись по сети, вызвав оживлённую дискуссию: одни пользователи уверены, что видят перед собой кота, другие настаивают на кошке.

«Больших, «взрослых» вопросов вокруг хватает, а тут – белый пушистый комок и по-настоящему серьёзный вопрос: кот или кошка? Наш герой тщательно хранит свою главную тайну – кто он на самом деле, и мы его не торопим. Наоборот, нам нравится, что у каждого, кто следит за этой историей, может быть свой ответ. В конечно счете, это еще один маленький повод улыбнуться», - прокомментировали в ГК «Новое время».

Каким бы ни был ответ, одно известно точно: в Уфе появился новый талисман, который никого не оставляет равнодушным.

Голосование проходит здесь

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