В Уфе закрыли единственную спецгруппу в детском саду для детей с диабетом

Куда девать ребенка?

Жизнь двухлетнего Вани из Уфы можно поделить на «до» и «после». В полтора года мальчика отдали в частный детский сад. Ребёнок быстро адаптировался и с удовольствием оставался там. Его мама Наталья уже подумывала о выходе на работу. Спустя четыре месяца появились тревожные симптомы. После многочисленных походов к врачам родители услышали неутешительный вердикт: сахарный диабет I типа.

Теперь Ваня живет с датчиком непрерывного мониторинга глюкозы в реальном времени. Ему нужно делать уколы после каждого приема пищи.

В частном детском саду сначала согласились принять особенного воспитанника. С условием, что родители будут сами приходить и контролировать сына, делать замеры и колоть инсулин. А после попросили забрать документы.

«После того как поставили диагноз, ребёнок проходил в садик ровно неделю. Потом я обратила внимание на меню. Однажды спросила, почему дети едят картошку с картошкой. Например, на обед у них был суп с картофелем, драники и пирожок с картошкой. При сахарном диабете она категорически запрещена. В общем, мы не сошлись на питании, и нас попросили написать заявление о расторжении договора», – рассказала «Башинформу» уфимка.

Тогда Наталья стала искать информацию о государственных детсадах, где есть спецгруппы для детей-диабетиков. Оказалось, таких на город-миллионник всего две. Воспитанники с сахарным диабетом принимаются в детские сады № 323 на улице Российской и № 238 на Парковой. Да и то последнюю уже закрыли. Потому что нет медсестры и за детьми некому наблюдать.

«В июне ребёнку исполнится три года, и мне нужно выходить на работу. С садиком вопрос до сих пор не решён. Получается, проблема даже в не в том, что в городе-миллионнике катастрофически мало спецгрупп (в других районах и городах республики их нет вообще), а в том, что нет медицинских кадров. Конечно, я могу устроить сына в ближайший к дому детский сад и постоянно отпрашиваться, чтобы после каждого приема пищи контролировать сахар и колоть инсулин. Но так не набегаешься, да и не каждый работодатель будет готов терпеть такого сотрудника», – говорит женщина.

Всё дело в медицинском стаже

Директор некоммерческой организации помощи детям и взрослым с сахарным диабетом «Диамапы» Гузель Щанина пояснила, почему сложилась такая ситуация.

Проблема возникла в сентябре 2024 года, когда детский сад №238 на Парковой закрыли, чтобы отремонтировать крышу. Детей временно распределили по дошкольным учреждениям, а медсестра ушла работать в другой детсад. После того как ремонт закончился, медработник возвращаться не стала, ей было удобнее работать у дома. Так единственная официальная спецгруппа для диабетиков в Уфе, имеющая лицензию по эндокринологии, в детсаду на Парковой, осталась без медсестры, потому что найти новую не могут уже полгода.

«В детском саду у медработника не идет медицинский стаж, к тому же очень маленькая зарплата. Предусмотрены две ставки медсестры с окладом 8061 рубль и полставки врача с оплатой 4800 рублей. Ну какой специалист согласится на такое, имея график с восьми утра до семи вечера? Если хотя бы достойно платили за такую, не побоюсь этого слова, великую работу, то можно было бы решить проблему нехватки кадров», – уверена Гузель.

Руководитель «Диамапы» рассказала, что открытия этой спецгруппы они добивались больше десяти лет. Разработали меню, помогли садику оформить лицензию. Но без вмешательства региональных властей, считает Гузель Щанина, возобновить работу спецгруппы практически невозможно. Как минимум на республиканском уровне нужно решить вопрос, чтобы у медработника шел медицинский стаж, а также найти возможность повысить зарплату. Работа-то ответственная.

Официально

В Башкирии, по подсчетам «Диамапы», проживает примерно 500-600 дошкольников с сахарным диабетом. В управлении образования Уфы пояснили, что по закону дети с таким диагнозом могут пойти в любой детский сад. Сейчас дошкольное учреждение рядом с домом посещают 24 ребенка-диабетика, причем находятся они там целый день. У части малышей стоят инсулиновые помпы, к другим каждые несколько часов приходят родители.

«По назначению лечащего врача-эндокринолога поликлиники для детей с сахарным диабетом составляется индивидуальное меню, предоставляется диетическое питание, организован доступ родителей в детский сад для проведения лечебных мероприятий. Дополнительно сообщаем, для предоставления дошкольного образования в детских садах функционируют группы кратковременного пребывания», – сообщили «Башинформу» в пресс-службе.

Когда откроется единственная спецгруппа, ответить затрудняются. Говорят, медсестру ищут. Между тем в управлении образования отмечают, что сейчас в башкирской столице все дети с сахарным диабетом, чьи родители обращались за путевками, обеспечены местами в детских садах. Вопрос открытия новых специализированных групп в каждом районе Уфы будет обсуждаться только в том случае, если поступит такой запрос от родительского сообщества.