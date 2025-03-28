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28 Марта , 14:20

В Уфе прошёл гала-концерт фестиваля «Школьная весна» 

министерство молодёжной политики РБ
Фото:министерство молодёжной политики РБ

Гала-концерт фестиваля «Школьная весна» прошёл в Уфе. Как сообщили «Башинформу» в министерстве молодёжной политики, творческий фестиваль для обучающихся школ проводится с 2024 года по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова. 

В течение двух месяцев, с февраля по март, проходили отборочные этапы фестиваля. На муниципальном уровне участие приняли более 2000 человек. На региональный этап поступили заявки от более 1500 школьников, которые представили свыше 740 своих творческих номеров. На очный региональный этап было отобрано более 500 участников, которые представили порядка 200 номеров. Гала-концерт номеров состоялся в стенах дворца молодёжи УГНТУ.

Как отметил министр молодёжной политики РБ Вито Сабиров, среди школьной молодёжи большое количество талантливых певцов и танцоров, театралов и музыкантов, дизайнеров и юмористов. 

— Уверен, что с такими творческими номерами мы достойно представим республику на всероссийском уровне уже в конце апреля в Ставрополе, – подчеркнул Вито Сабиров.

Ранее Башкирия вошла в Топ-3 лучших региональных программ Всероссийской школьной весны.

Автор:Инсаф Хужабирганов
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