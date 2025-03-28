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28 Марта , 14:01

В Уфе и Стерлитамаке жителям бесплатно проверят тонометры 

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Уфе и Стерлитамаке жителям бесплатно проверят тонометры. Проверка пройдет в период с 4 по 7 апреля. Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!», приуроченную ко Всемирному дню здоровья, проводит Росстандарт.

— Организаторы акции хотят привлечь внимание жителей России к значимости единства измерений в жизни каждого на крайне важном примере. Артериальное давление является одним из ключевых показателей состояния здоровья человека, а от точности показаний тонометра, в свою очередь, зависит реальная картина состояния сердечно-сосудистой системы, — сообщила «Башинформу» пресс-секретарь Регионального центра Росстандарта в Башкортостане Малика Шакурова.

В рамках акции специалисты системы Росстандарта в каждом регионе страны на безвозмездной основе проведут прием граждан и проверят достоверность показаний бытовых тонометров населения. По итогам проверки оборудования метрологи дадут не только заключение о показаниях, но и рекомендации по устранению выявленных неисправностей.

За время проведения акции с 2018 года проверено более 110 тысяч приборов, около 10% из которых показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были не рекомендованы к дальнейшей эксплуатации.

В дни акции специалисты ЦСМ им. Муратшина в РБ (Региональный центр Росстандарта в Башкортостане) проведут бесплатные проверки тонометров 4 апреля в Стерлитамаке и 7 апреля в Уфе:

  • Стерлитамак, ул. Дружбы, 39 — Стерлитамакский филиал ФБУ «ЦСМ им. А. М. Муратшина в Республике Башкортостан» (с 9.00 до 16.00)
  • Уфа, ул. Кирова, 1, 1-й этаж, Дом профсоюзов Республики Башкортостан с 10.00 до 18.00.
Автор:Лейла Аралбаева
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